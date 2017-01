Man met eigen keukenmes doodgestoken in Cuijk, verdachte langer vast

DEN BOSCH - De man die ervan verdacht wordt Gertjan Schiltmans uit Cuijk te hebben gedood, blijft nog zeker drie maanden vast zitten. Dat heeft de rechter in Den Bosch woensdag bepaald. Schiltmans kwam om na een worsteling met een mes, de verdachte zegt dat hij handelde uit noodweer.

Schiltmans kwam in oktober door messteken om het leven. De mannen zouden met elkaar hebben afgesproken om een biertje te drinken in het huis van het slachtoffer. Volgens advocaat Matthijs van Dam sloeg de sfeer plotseling om en haalde Schiltmans een groot mes uit de keuken. Daarop volgde volgens de advocaat een worsteling op leven en dood.



'Schiltmans dreigde vaker met mes'

Van Dam pleitte er daarom woensdag voor dat zijn cliënt zou worden vrijgelaten. Volgens de advocaat hebben verschillende getuigen verklaard dat Schiltmans vaker met een mes dreigde, als een gesprek voor hem een vervelende wending nam.



Dat zou op de fatale avond ook zijn gebeurd, waarop de verdachte geen andere uitweg had dan het mes af te pakken en Schiltmans neer te steken.



Steekwonden in borst

De rechter ging daar niet in mee, omdat het dossier nog niet rond is en er nog helemaal niet met zekerheid te zeggen is dat er daadwerkelijk sprake was van noodweer. Justitie vindt dat duidelijk moet worden uitgezocht hoe de vijf steekwonden op de borstkas van Schiltmans tot stand zijn gekomen.



De zaak gaat 5 april verder, dan zal er nog geen strafeis bekend worden.