Uitschuifbaar tuinhuis voor zijn moeder levert Caspar Schols mogelijk architectuurprijs op

EINDHOVEN - Ervaring als architect had hij niet, toch weerhield dat de Eindhovense Caspar Schols er niet van om een compleet en uitschuifbaar tuinhuis voor zijn moeder te maken. Hij maakt nu zelfs kans op een prijs van Arch Daily, een toonaangevende site op het gebied van architectuur.

Het tuinhuis staat in de riante achtertuin van zijn ouders. Het is gemaakt van hout, glas en staal. Caspar kwam op het idee toen zijn moeder op internet aan het kijken was naar kant-en-klare tuinhuisjes. Hij vroeg haar of hij er eentje mocht maken. Dat vond ze goed, maar dan moest het ontwerp wel aan een aantal eisen voldoen.



Eisenpakket

In het tuinhuisje moest onder meer genoeg ruimte zijn om optredens te kunnen geven, etentjes voor twintig man te houden en er te kunnen slapen. Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal niet te kunnen in het huisje, maar schijn bedriegt. Zoals te zien is in het volgende filmpje:



De Eindhovenaar kreeg een budget van 20.000 euro. Hij is een half jaar bezig geweest met het ontwerpen en bouwen van het uitschuifbare tuinhuis. Hij maakte eerst een soort bouwpakket in de garage van zijn ouders. Bij het neerzetten van het volledige huis in de tuin kreeg hij hulp van familie en vrienden.Caspars ‘Garden House’ kan nu tot Building of the Year 2017 uitgeroepen worden. Hij staat vermeld op de site van Arch Daily in de categorie huizen. Tot en met 30 januari kan er op zijn ontwerp gestemd worden.Zijn ontwerp werd eerder ook al bejubeld op andere internationale architectuursites, zoals ArchiDesignClub Dezeen en Inhabitat