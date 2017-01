Booming Brabant is deze week opnieuw ‘uit het goede hout gesneden’

EINDHOVEN - Een elektrische auto delen, een boerderij met een ‘open keuken’ en een coöperatie die houtproducten verkoopt maar tegelijkertijd aan het behoud van het populierenbestand werkt. Aanstaande donderdag zijn dit de gespreksonderwerpen in Booming Brabant. Daarnaast passeren de Brainport Industries Campus en het recyclen van smartphones en elektrische tandenborstels de revue.

Edward Voncken (CEO KMWE) en Dirk Huiskes (Huiskes Metaal) zijn donderdag de studiogasten die deze week aanschuiven bij presentatrice Anne-Marie Fokkens. KMWE verhuist in de loop van het jaar als een van de eerste bedrijven naar de Brainport Industries Campus in Eindoven. Waarom is het voor bedrijven in de maakindustrie zo belangrijk om zich daar te vestigen? Edwar Voncken, tevens voorzitter van de campus, licht dat toe.



Dirk Huiskes werkte met zijn bedrijf Huiskes Metaal mee aan het onderzoek van Avans Hogeschool. Centrale vraag: Hoe kan de circulariteit van smartphones en elektrische tandenborstels worden verbeterd. Waar lopen recyclebedrijven tegenaan? Het antwoord krijg je donderdag in Booming Brabant.Zo kan kaasmakerij/melkveebedrijf de Ruurhoeve in Hoogeloon het best omschreven worden. De jongste generatie van dit familiebedrijf maakte de overstap gemaakt van klassiek boerenbedrijf naar een moderne boerderij, compleet met workshops.dat door en voor een collectief van boomeigenaren wordt gelanceerd. Het is een coöperatie van (particuliere) populiereneigenaren die samenwerken met meubelmakers, ontwerpers, timmerfabrieken, werkplaatsen en andere ondernemers uit de creatieve sector. De eigenaren hebben maar één doel: het unieke populierenlandschap behouden. Ook zo benieuwd hoe ze dat gaan doen?, in dit geval medewerkers van ABN Amro, altijd op loopafstand een elektrische auto bij de hand hebben voor hun zakelijke onderwerpen. Een auto delen is niet alleen populair, het is ook goedkoper en milieuvriendelijker.