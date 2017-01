Deurwaarder leidt politie naar flinke drugsvondst in appartement in Eindhoven

EINDHOVEN - Per toeval deed de politie woensdag een flinke drugsvondst in een appartementencomplex aan de Heezerweg in Eindhoven. Er werd voor ruim 250 kilo aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden.

Daarnaast vond de politie ook meer dan tien kilo aan xtc-pillen en vijf jerrycans. De vondst werd gedaan toen een deurwaarder rond kwart over tien een woning bezocht in het complex. Daar was, zoals gebruikelijk, een agent bij aanwezig.



In de berging hing een vreemde geur. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) en brandweer werden ingeschakeld.



Tassen vol kleren

Naast de drugs werden ook meerdere tassen met gestolen kleren gevonden. De prijskaartjes zaten er in veel gevallen nog aan.



De bewoner was niet thuis. Er is nog niemand opgepakt.