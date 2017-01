Vrouw (72) beroofd van haar tas, omstanders pakken de dief

VLIJMEN - Dankzij de hulp van omstanders heeft de politie woensdagmiddag een tasjesdief aan kunnen houden in Vlijmen. Een man zag dat een 72-jarige vrouw werd bestolen en rende meteen achter de dader aan. Samen met anderen hield hij de 24-jarige man vast tot de politie kwam.

De vrouw wilde boodschappen gaan doen en parkeerde haar auto bij een supermarkt aan de Oliemaat. Toen ze uitstapte, rukte iemand met veel kracht de tas van haar schouder. De voorbijganger zag het gebeuren en ging dus meteen achter de dief aan. Omstanders schoten hem te hulp.



Vrouw erg geschrokken

Agenten hebben de verdachte uiteindelijk overgenomen van het groepje. Er raakte niemand gewond. De 72-jarige vrouw is wel erg geschrokken van de diefstal. Ze is opgevangen door de politieagenten en heeft aangifte gedaan.



De 24-jarige Vlijmenaar is meegenomen naar het politiebureau. Hij zit voorlopig vast voor verder onderzoek.