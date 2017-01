Auto-inbrekers teisteren Bredase wijken Kesteren en Muizenberg

BREDA - De politie waarschuwt voor een 'forse stijging' van het aantal auto-inbraken in de Bredase wijken Kesteren en Muizenberg.

Buurtbewoners wordt verzocht de oren en ogen open te houden omdat in de nachtelijke uurtjes ruiten van auto's worden ingeslagen om navigatiesystemen en andere losse voorwerpen te stelen.



"Mensen die in de nachtelijke uren tussen auto's scharrelen is afwijkend gedrag en voldoende om ons direct te bellen. Alleen samen kunnen we onze heterdaadkracht vergroten!", schrijft politieteam Weerijs op Facebook.