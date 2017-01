Marianne Vos en Mathieu van der Poel favoriet op WK veldrijden

EINDHOVEN - Marianne Vos wordt gezien als de absolute topfavoriet bij de vrouwen en bij de mannen ligt een duel tussen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert voor de hand. De kenners zijn het daarover eens en verwachten op zaterdag en zondag tijdens het WK veldrijden succes voor de ploeg van bondscoach Gerben de Knegt.

“Het gaat tussen Van der Poel en Van Aert”, zegt Job van der Zon, wielerverslaggever namens Omroep Brabant. Afgelopen weekend eindigde Van der Poel als 24ste in Hoogerheide.



“Maar hij maakt zich daar totaal geen zorgen over. Hij kwam ook schouderophalend over de finish. Het is problematisch als het in je hoofd gaat zitten. Maar de kans dat Geert Wilders zich gaat bekeren tot de islam is groter dan de kans dat Van der Poel zich zorgen maakt.”



'Haat en nijd'

Daphny van den Brand, wereldkampioene veldrijden in 2003, ziet in Van der Poel en Van Aert ook de topfavorieten. “Maar het is een snel parcours, breed en niet al te moeilijk. Het kan ook zomaar iemand anders worden. Tussen Van der Poel en Van Aert is het volgens mij haat en nijd, die gunnen elkaar niet veel. Het kan ook een tactisch spel worden. Als er iemand anders op kop ligt, kan het zomaar zo zijn dat Van der Poel er niet achteraan gaat. Dat hij tegenover Van Aert denkt: ik win niet, maar jij ook niet."



"Als je de geschiedenis bekijkt, zeker van dit seizoen, zal het een duel worden tussen Van der Poel en Van Aert", zegt Richard Groenendaal, wereldkampioen in 2000. "Als ze serieus aanzetten, rijden ze weg. Aan de andere kant moet je Kevin Pauwels ook niet onderschatten. En Lars van der Haar heeft zich afgelopen weekend ook laten zien. Ik ben benieuwd hoelang ze bij kunnen blijven."



‘Kan bij vrouwen maar één kant op’

Van den Brand, elfvoudig Nederlands kampioen, ziet bij de vrouwen Vos als favoriet. “Ja, dat is absoluut de favoriet. Het is jammer van de blessure van Thalita de Jong. Die had nog voor enige concurrentie kunnen zorgen. Vos moet het nog wel uit zien te rijden natuurlijk en het blijft een WK. Je moet zelf goed zijn."



Ook Groenendaal laat er geen twijfel over bestaan. "Marianne voorop, dat is voor mij de grote favoriet. Maar Katerina Nash is een gevaarlijke outsider. Daarachter zitten een aantal subtoppers die op de loer liggen, onder meer Sophie de Boer en de Belgische Sanne Cant."



Ook Van der Zon ziet de Nederlands kampioene als toekomstig wereldkampioene. "Honderd procent. Vooraf kan het maar één kant op. Ik ben wel verbaasd dat ze op dit niveau is teruggekeerd. De rest is namelijk ook sterker geworden. Het is jammer dat je bijna kunt klaverjassen met rensters die afwezig zijn. Onder meer Thalita de Jong en Yara Kastelijn zijn afwezig. Met Lucinda Brand en Sophie de Boer is er zelfs een kansje op een Nederlands podium."



Voor De Knegt is het zijn eerste WK als bondscoach. "Mijn verwachtingen zijn hooggespannen", zegt Groenendaal. "Er zijn vijf categorieën en ik denk dat er vier kansen zijn op goud." Hij doelt daarmee op Vos, Van der Poel, Annemarie Worst (beloften vrouwen) en Joris Nieuwenhuis (beloften mannen).Van den Brand sluit een zege bij de junioren ook niet uit. "Er zijn veel kansen op goud. Ik hoop op mooie wedstrijden, met veel Nederlands succes."