Arijan 'Adje' van Bavel komt met theaterversie In De Vlaamsche Pot

BREDA - Bredase acteur Arijan van Bavel werkt aan een nieuwe theaterversie van de televisieserie In De Vlaamsche Pot. De acteur, die vooral bekend is van zijn rol als Adje in Mooi! Weer de Leeuw, is producent van de theatershow, maar acteert er zelf ook in.

De originele televisieserie was begin jaren negentig een veel bekeken programma op Veronica. De oorspronkelijke scenarioschrijver Haye van der Heijden schrijft ook mee aan het theaterstuk. De 37-jarige van Bavel neemt de rol van Frits op zich.



De voormalige sidekick van Paul de Leeuw tourt de komende maanden met Theater van de Klucht door heel Nederland met hun laatste show Boeing, Boeing. De theaterversie van In De Vlaamsche Pot zal de opvolger zijn en vanaf het voorjaar van 2018 is het in de Nederlandse theaters te zien.