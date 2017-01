Snotneuzen en rode wangen: kinderen trappen een balletje bij FC Oss

OSS - Snotneuzen en rode wangen woensdagmiddag in het stadion van FC Oss. Tientallen kinderen mochten komen voetballen met spelers van de voetbalclub. De middag werd georganiseerd door Stichting Het Vergeten Kind samen met de club.

De stichting organiseert activiteiten voor kinderen die wel een opkikker kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze niet thuis kunnen wonen of omdat ze in een sociaal isolement zitten.



'Recht op geluk'

Directeur Jeroen van Woudenberg van Het Vergeten Kind kijkt tevreden toe terwijl de kinderen aan de warming-up beginnen met de voetballers van FC Oss. "Kijk naar deze kids en zie hoe veel lol ze maken bij zo'n potje voetbal."



De stichting is vorige week gestart met de voetbalmiddagen en gaat nog langs bij 14 andere Jupiler-clubs. Het is een activiteit in het kader van de Week van het Vergeten Kind. "We vragen aandacht voor kinderen die uit huis geplaatst zijn of in een sociaal isolement verkeren", zegt Van Woudenberg. "Deze kinderen hebben net zoveel recht op geluk, kind kunnen zijn en zo'n middag sporten en spelen is fantastisch."



Talentvolle voetballertjes

Ayrton Statie voetbalt bij FC Oss. "Het is leuk om de kinderen zo te zien voetballen. Je ziet ze genieten, dat is het leukste wat er is." Ayrton heeft al wel talenten gezien. "Sommigen kunnen best goed voetballen, anderen doen mee om gezellig te kunnen sporten."