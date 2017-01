Gratis wifi en hulp bij huiswerk om jongeren naar de bibliotheek te lokken

OOSTERHOUT - Bijna niemand is nog zijn hele leven lang lid van een bibliotheek. Jarenlang daalde het aantal leden dan ook en moesten bibliotheken vernieuwen. In Oosterhout hebben ze dat goed begrepen volgens de Vereniging Openbare Bibliotheken.

Theek 5, de bibliotheek van de gemeenten Oosterhout, Gilze-Rijen, Dongen, Drimmelen en Geertruidenberg ziet het aantal jongeren in de bieb toenemen. Het zijn er 500 meer dan vorig jaar.



De bibliotheekmonitor van het ministerie van Cultuur ziet deze ontwikkeling ook. Volgens minister Jet Bussemaker is de functie van de bibliotheek over de laatste jaren veranderd en dat is ook te zien bij Theek 5. De bibliotheek deelt een gloednieuw gebouw met Theater de Bussel en de plaatselijke VVV. De instellingen lopen binnen in elkaar over en dat is juist de bedoeling.



Huiskamer

"We proberen hier echt een huiskamersfeer te creƫren", zegt programmamanager Hans Hooft van Theek 5. "Je kunt hier gewoon een kopje koffie en een krantje krijgen, maar ook ZZP'ers, de heemkundekring en natuurlijk jongeren kunnen hier terecht."



"De doelgroep tussen de 12 en de 18 jaar is een lastige doelgroep. Die zijn vaak met andere dingen bezig dan boeken."



Wifi is echt een voorwaarde, merkt Hooft. "Als je Wifi combineert met werkplekken en hulp met huiswerk of werkstukken, dan zien we dat die jongeren vanzelf wel komen. We hebben er zelfs nooit zoveel gehad als nu."



Minecraft

Verder biedt Theek 5 een professioneel ogende koffiebar ("Een goed kopje koffie is belangrijker dan een goed boek"), workshops met bijvoorbeeld 3D-printers en VR-brillen, leren jongeren elkaar Minecraften en is er in de speelhoek genoeg te leren voor kinderen. Brandt: "Sommige kinderen moeten we echt wegjagen tegen sluitingstijd."



Theek 5 is daarom een voorbeeld voor andere bibliotheken, meent Brandt. "Gebouw en inrichting is hier echt met de tijd meegegaan bijvoorbeeld. Maar ook wat activiteiten betreft, we proberen alles zoveel mogelijk samen met de gemeenschap te doen."



