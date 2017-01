Man maakt GHB in zijn kamer, politie betrapt hem na tip

TILBURG - Een man is op zijn kamer in Tilburg opgepakt, nadat de politie hem daar betrapte bij het maken van GHB. Hij woonde in een huis aan de Koestraat, dat hij met huisgenoten deelde.

De politie kreeg een tip dat de man op zijn kamer GHB aan het maken was. Over de schaal van de drugslab is nog niets bekend. De man zit voor onderzoek vast in de cel.