'Cameratoezicht en extra politiesurveillances na gewelddadige berovingen in Breda'

BREDA - Er komt cameratoezicht op de Adriaan van Bergenstraat in Breda. Dat meldt BN DeStem woensdag. Met de camera's moet het gevoel van onveiligheid bij de bewoners worden weggenomen.

Aanleiding zijn twee berovingen afgelopen weekend. De 23-jarige Dennis van Dijk werd zwaar mishandeld. Ook een vrouw van dezelfde leeftijd werd slachtoffer. De straat aan de rand van het centrum heeft volgens de krant te maken met overlast van hangjongeren en drugsdealers.



De politie gaat de camera's gebruiken om een extra oogje in het zeil te houden tijdens uitgaansavonden. Ook wordt bekeken of de verlichting verbeterd kan worden en of de politie extra kan surveilleren.