Eefje Muskens in de wachtkamer door blessure van dubbelpartner Selena Piek

GOIRLE - Eefje Muskens vormt met Selena Piek een vrouwendubbel in de top van het badminton. Afgelopen zomer werd het tweetal tijdens de Olympische Spelen in de kwartfinale uitgeschakeld. Inmiddels speelt Muskens al sinds oktober geen wedstrijden meer. Sportpartner Piek is geblesseerd en dus zit ook de badmintonster uit Goirle in de wachtkamer.

“Selena is sinds oktober echt geblesseerd”, legt Muskens uit. “Eerlijk gezegd had ze ook tijdens de Olympische Spelen en de voorbereiding daarop al last. Toen speelde ze met veel pijnstillers.”



Sinds oktober speelden Muskens en Piek geen wedstrijd meer. “Maar het gaat nu wel de goede kant op.” De hoop is er dat het duo in februari weer samen een wedstrijd speelt. “Als dat nog net te vroeg blijkt, kan het zeker in maart. We moeten geduld hebben.”



Steun NOC*NSFS

De hoogste positie van Muskens en Piek als duo op de wereldranglijst was de achtste plaats, inmiddels zijn ze gezakt naar plaats twaalf. “Dat valt nog mee. Er zijn een aantal koppels gestopt en er zijn koppels minder gaan spelen. We hebben het ook goed gedaan, daardoor kun je wel wat toernooien missen. Maar het moet niet te lang meer duren, dan wordt het lastiger.”



En dat in een periode waarin bekend werd dat NOC*NSF badminton financieel gaat steunen. “Ja, dat was erg goed nieuws. Heel mooi. Dat hebben we met z’n drieën gedaan”, zegt Muskens, wijzend op Piek en Jacco Arends, waarmee Piek gemengd dubbel speelt.



“Anderen hebben ook zeker een bijdrage geleverd. Maar het was het hoofddoel om naar de Olympische Spelen te gaan. Dat is ons gelukt en we hebben het daar goed gedaan. Het resultaat is mooi voor elke speler. Voor de jonge badmintonners, maar ook voor ons.”



Muskens hoopt na maanden van alleen maar trainen dat ze samen met Piek de weg omhoog snel weer in kan zetten. Het geld van NOC*NSF kan helpen naar betere prestaties richting de Olympische Spelen van 2020 in Japan. “Maar de precieze verdeling is niet bekend. Ik weet niet wat wij krijgen. Er is een verdeling tussen breedtesport en topsport. Het is bij ons nog niet bekend wat wij krijgen.”Ongeacht de bijdrage richten Piek en Muskens zich ‘in principe’ op de volgende Olympische Spelen. “Het staat wel in de planning”, geeft de topsportster uit Goirle aan. De prestaties in Rio de Janeiro smaken naar meer. Het is wel de vraag hoe fit ze zelf blijft. “Ik heb nu ook een blessure, al denk ik dat het snel weer over kan zijn. Het is mijn schouder en dat blijft een zwakke plek. Ik moet het goed in de gaten houden en bekijken wat goed is voor het lichaam. Maar in principe is 2020 wel het doel, we willen daar over drie jaar staan.”