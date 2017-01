Max Verstappen kan niet lachen om lookalike die Jumbo-commercial naspeelt: eis 350.000 euro

VEGHEL - Max Verstappen kan niet lachen om een filmpje van de online bezorgdienst Picnic waarin een lookalike zijn reclame voor de Jumbo naspeelt. Hij eist daarom 350.000 euro van het bedrijf, zo meldt Nu.nl.

Net als in de reclamespot van de Brabantse supermarktketen worden in de commercial van Picnic boodschappen bezorgd, maar nu door iemand die erg op Verstappen lijkt.



Het bedrijf zegt dat het om een grap gaat, maar Verstappen vindt dat zijn bekendheid wordt misbruikt door een lookalike in te zetten. De rechter mag nu uitspraak doen.



De oorspronkelijke Jumbo-commercial (de namaakversie is inmiddels verwijderd):