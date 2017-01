Meer bonen, minder vlees: HAK en HAS vinden elkaar

GIESSEN - Als het aan HAK ligt, mogen we de komende tijd wat meer peulvruchten naar binnen werken. Niet alleen omdat boontjes gezond zijn, maar omdat ze ook rijk aan eiwitten zijn en een duurzame oplossing kunnen zijn voor onze vleesproductie. Daarvoor werken ze samen met vleesvervangerproducent Schouten Europe en de HAS in Den Bosch.

“De gemiddelde Nederlander eet veel minder peulvruchten dan de gemiddelde Europeaan”, zegt voorzitter Timo Hoogeboom van HAK in Giessen. “Wij hebben veel kennis in huis over hoe je het eten van peulvruchten gemakkelijk en lekker kunt maken.”



'Van grond tot mond'

De samenwerking met Schouten en de studenten van de HAS moet leiden tot ‘van grond tot mond’-projecten met gastcolleges en nieuwe afstudeerprojecten. Er moeten onderzoeken komen naar nieuwe teeltmethodes om op een duurzame manier eiwitten te kunnen produceren.



Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam is ook nauw betrokken bij het project, dat voor een versnelde overgang naar plantaardig eten moet zorgen.