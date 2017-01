Actie voor doodzieke Jermaine passeert de 100.000 euro: 'Genoeg om te beginnen'

TILBURG - De teller is woensdagavond de 100.000 euro al gepasseerd, maar de inzamelactie voor de doodzieke Tilburgse Jermaine de Wind is er nog lang niet. Hij heeft namelijk 250.000 euro nodig voor een speciale ziekenhuisbehandeling in de Verenigde Staten. De 27-jarige fitnessinstrctuur heeft acht tumoren in zijn hoofd en behandeling in Nederland is niet meer mogelijk.

Mede dankzij de oproep van zijn oude vriend Steven 'Braboneger' Brunswijk is de inzamelactie goed op weg. "Met dit bedrag kan ik in ieder geval al naar Amerika vliegen en aan het traject beginnen. 100.000 is genoeg voor de eerste twee maanden, maar we zijn er nog niet," vertelt Jermaine. De behandeling moet namelijk de maanden daarna ook nog worden afgerond en daar is het resterende bedrag voor nodig.



LEES OOK: Braboneger: 'Schuiven meej oe mars' voor doodzieke Jermaine



Op de website van Jermaine is inmiddels 101.325 euro gedoneerd, op een andere website voor crowdfunding staat de teller op 16.003 euro.