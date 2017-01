Houd je papegaaien en parkieten in de gaten, politie waarschuwt voor vogeldieven

HELMOND - Heb je toevallig een paar mooie papegaaien of kieviten in huis? Dan raadt de politie in Helmond je aan om goed op ze te letten. Er worden de laatste tijd in de omgeving van Helmond veel kostbare en zeldzame vogels gestolen.

De oorzaak van deze golf van aangiften is nog niet bekend, maar de politie behoedt eigenaars van sier- en zangvogels voor het ergste. Liefhebbers steken vaak jaren in de kweek en zorg van deze dieren, wat het verwerken van de diefstal van een vogel van ondraaglijk maakt.



Daarom wordt aangeraden om met ring- en chipnummers te werken, zodat de vogels makkelijk te traceren zijn. Als je meer informatie hebt over eventuele daders of vermiste vogels, neem dan via 0900-8844 contact op met de politie.