1 miljoen extra voor georganiseerde misdaadbestrijding in Zuid-Nederland

EINDHOVEN - Het rijk gaat jaarlijks nog eens één miljoen euro uittrekken om de georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland aan te pakken. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie schrijft dit aan de Tweede Kamer. In de brief staat dat hiervoor maximaal 15 miljoen beschikbaar zal zijn. Van der Steur stelt ook dat er meer nodig is om het hardnekkige probleem aan te pakken. Signalen die wijzen op criminele carrières zouden eerder opgepakt moeten worden door mensen die werken in gemeenten, de zorgsector en het onderwijs.



De bewindsman verwijst in zijn brief naar ‘De Achterkant van Nederland’. In dit recent verschenen boek van Pieter Tops en Jan Tromp wordt een zorgelijk crimineel beeld geschetst van Brabant in het algemeen en Tilburg in het bijzonder.



Volgens Van der Steur is een Toekomstagenda opgesteld, om de criminaliteit integraal te bestrijden. En dat is hard nodig. “We worden daar succesvoller in, maar we hebben het gewenste resultaat nog niet bereikt. We moeten zorgen dat wijken en gemeenschappen geen parallelle samenleving kennen, waarbij deelname aan criminaliteit de norm is”, aldus de bewindsman.