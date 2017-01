‘Nette’ man in dure Jaguar probeert mensen op te lichten in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De politie in Etten-Leur is op zoek naar een oplichter die rondrijdt in een grijze, luxe Jaguar. De man probeerde dinsdag en woensdag twee keer ‘zilveren’ messensets voor paar honderd euro aan voorbijgangers te verkopen.

De auto heeft Zwitserse kentekenplaten en de man ziet er volgens getuigen zeer net gekleed uit. Ondanks de dure auto en zijn nette verschijning heeft de man dinsdag en woensdag oudere mensen gepoogd op te lichten. De politie is op zoek naar mensen die ook door deze meneer zijn benaderd.