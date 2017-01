Motorblok van auto breekt in tweeën bij ongeluk in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een bestuurder is woensdagavond rond 12 uur met zijn auto uit de bocht gevlogen in Sint-Oedenrode. De auto raakte einkele bomen en het motorblok zou in tweeën zijn gesplitst. De bestuurder is ongedeerd gebleven.

De hulpdiensten troffen de auto in een weiland aan. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.