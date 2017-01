'Gered door fantastisch systeem', scheidsrechter Pol van Boekel zorgt voor videoprimeur

UTRECHT - Voetbalscheidsrechter Pol van Boekel uit Vierlingsbeek heeft woensdagavond voor een videoprimeur gezorgd tijdens het bekerduel tussen FC Utrecht en SC Cambuur. Hij kwam terug op zijn beslissing de thuisploeg een strafschop te geven na het zien van de videobeelden. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een penalty werd ingetrokken na het bekijken van videobeelden.

FC Utrecht kreeg een kwartier voor tijd, toen de ploeg 1-2 achter stond, een strafschop na ogenschijnlijke een handsbal van Omar El Baad. De verdediger van Cambuur kreeg de bal van dichtbij tegen zijn arm na een omhaal van Sébastien Haller. Van Boekel floot in eerste instantie voor een strafschop, maar besloot daarna alsnog de beelden terug te kijken op een televisiescherm langs de zijlijn.



Vervolgens besloot de arbiter de penalty te annuleren. Hij gaf Cambuur een vrije trap voor gevaarlijk spel van Haller. Het was voor de eerste keer dat er in Nederland een dergelijke beslissing op basis van videobeelden werd genomen.



Overtreding

Van Boekel had naar eigen zeggen een dubbel gevoel na afloop. "Ik heb een fout gemaakt maar heb die ook gecorrigeerd'', blikte hij terug bij FOX Sports. "Maar goed anders had ik hier gestaan en moeten vertellen dat ik een onterechte strafschop had gegeven. Ik ben dus gered door dit fantastische systeem.''



Van Boekel kreeg van videoscheidrechter Jochem Kamphuis te horen dat hij waarschijnlijk ten onrechte voor een strafschop had gefloten. "Hij wilde dat ik de situatie nog een keer terugkeek. Dat heb ik gedaan en toen zag ik dat Haller een overtreding maakte voordat de verdediger van Cambuur de bal op zijn arm kreeg. Het mooie van het systeem is dat ik ook meteen het beste beeld kreeg.''



Troupée

FC Utrecht kwam ondanks de ingetrokken penalty nog wel op 2-2 via een hele late goal van Giovanni Troupée, maar in de na strafschoppenreeks bleek Cambuur uiteindelijk toch de sterkste.