Chaotische ochtendspits in westen door ongelukken op A27

RAAMSDONKSVEER - Verkeer in het westen van de provincie, kampt met flinke files donderdagochtend. Diverse ongelukken op de A27 zijn de oorzaak.

Om acht uur werd de A27 ter hoogte van knooppunt Hooipolder zelfs even afgesloten in de richting Utrecht door een ongeluk bij de afrit Raamsdonksveer. Twee tankauto's zouden op elkaar zijn gebotst. De weg was rond kwart voor negen weer open.



Merwedebrug

Rond zeven uur stremde het verkeer al bij de Merwedebrug, richting Breda. Het stond even stil en de files liepen snel op. De VerkeersInformatieDienst adviseerde weggebruikers de A2 of de A59 te nemen.



Op die A59 richting Den Bosch staat ook een file.