Coach rugbyers Dukes weg na mislukt seizoen

RC The Dukes kent een teleurstellend seizoen.

DEN BOSCH - Rugbyclub RC The Dukes in Den Bosch heeft afscheid genomen van coach Andy Egonu. Volgens de club komt de filosofie van Egonu niet overeen met de manier waarop Dukes streeft naar het hoogste niveau in Nederland.

The Dukes kent een rampseizoen. De ploeg is normaal gesproken een titelkandidaat, maar liep dit jaar de kampioenspoule - waaraan de zes beste teams uit de ereklasse meedoen - mis.



'Voorbereiding niet goed genoeg'

Assistent-trainer Henrie Eikemans wijt de tegenvallende prestaties onder meer aan blessureleed. Liefst zestien spelers uit het eerste en tweede team zaten op een gegeven moment aan de kant. Onder wie belangrijke mannen zoals Maarten van Osch, Diede Brekelmans, captain Stefan Vos - vorig jaar nog rugbyer van het jaar - en Johnny Nas.



Verder stopten na het vorige seizoen bepalende spelers onder wie Catalin en Costin Buburuzan en Bart Viguurs en was de voorbereiding op dit seizoen volgens Eikemans niet goed genoeg.