Komt mooiste Mis(s) uit Brabant? Lucille Werner hoopt van wel

EINDHOVEN - Mooie en ambitieuze vrouwen mét een handicap uit Brabant kunnen zich aanmelden voor de Mis(s)verkiezing op SBS6. Presentatrice Lucille Werner uit Eindhoven roept met name vrouwen uit 'haar' provincie op zich aan te melden.

Tien jaar geleden bedacht Werner de Mis(s)verkiezing, speciaal voor dames met een handicap. "Toen was dat behoorlijk taboedoorbrekend", vertelt de presentatrice aan Omroep Brabant. "Er waren toen nog geen televisieprogramma's met mensen met een handicap. Het was gewaagd en we waren grondleggers."



Hokjes wegnemen

Het was een bewuste keuze om tien jaar te wachten met een tweede editie. Want het moet wél bijzonder blijven. "We willen de hokjes en vooroordelen wegnemen", zegt Werner.



De Brabantse presentatrice wil vooral dat meiden uit Brabant zich aanmelden. "Ik weet zeker dat er heel veel leuke en mooie vrouwen met een handicap in mijn Brabant wonen", zegt ze. "En ik zou het natuurlijk geweldig vinden als een van de deelneemsters uit mijn provincie zou komen."



Word jij de Mis(s) van 2017? Je kan je nog aanmelden!