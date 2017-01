Slachtoffers aan het woord in rechtszaak tegen Aydin C. [LIVEBLOG]

AMSTERDAM - Slachtoffers in de enorme zedenzaak tegen Tilburger Aydin C. krijgen donderdag in de beveiligde rechtszaal in de bunker in Amsterdam de kans om te spreken. Het is de tweede dag in de strafzaak tegen Aydin C., die ook wordt verdacht van de afpersing van de Canadese tiener Amanda Todd.

Woensdag werd grotendeels het dossier dat justitie heeft opgemaakt, besproken. Dit gaf een inkijkje in hoe justitie denkt dat C. te werk ging. Hij maakte bijna honderd fake Facebook-accounts aan van waaruit hij zijn slachtoffers benaderde en probeerde in te palmen.



Hij kreeg 34 minderjarige meisjes zover om zichzelf letterlijk bloot te geven voor de webcam. Hij chanteerde hen vervolgens met de opnamen die hij daarvan maakte. Ook perste hij volwassen homoseksuele mannen af.





Bewijsmateriaal verzameld

Justitie heeft het bewijsmateriaal vooral verzameld via het afluisteren van telefoons en door informatie van in beslag genomen harde schijven en computers te halen. Ook installeerde de politie software op de pc van C. Hierrmee kon de politie van een afstand zijn toetsaanslagen volgen en zo de chatgesprekken meelezen die hij met zijn slachtoffers zou hebben gevoerd.



C. liet woensdag bij het begin van de zitting weten te zwijgen totdat hij als verdachte het laatste woord krijgt.



