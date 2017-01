Van 'erg vermakelijk' tot 'stap terug', wisselende reacties op film 'Ron Goossens'

MAASKANTJE - De een spreekt vol lof van 'een nietsontziende aanval op de goede smaak met een enorme grapdichtheid'. Een ander noemt de film van Steffen Haars uit Maaskantje en Flip van der Kuil 'Over het randje'. 'Ron Goossens, low-budget stuntman' gaat donderdag in première.

In de film wordt de werkloze alcoholist Ron Goossens - gespeeld door Tim Haars - door zijn vrouw op een bijzondere manier aan het werk gezet. Zij vindt hun relatie namelijk veel te saai. Ze wil wat actie van haar Ron en zet hem aan het werk: als het hem lukt de knappe actrice Bo Maerten het bed in te krijgen, blijft zij bij haar Ron. De film speelt zich af in Zundert en vanuit daar Goossens naar alle filmsets in en om Amsterdam. "Het zijn dus Brabanders die het land veroveren."



Na de bioscoophits 'New Kids Turbo' en 'New Kids Nitro' zijn filmliefhebbers benieuwd of het nog gekker kan. "Nou dat kan zeker", meent regisseur Steffen Haars. "Een alcoholist die stuntman wordt, dat maakt ons erg enthousiast."



Plat, bot en boers

Het NCR noemt 'Ron Goossens, low-budget stuntman' 'even plat, bot en boers als de 'New Kids'-films en 'Bro's before Ho's'. "Over het randje, maar hij is erg vermakelijk. Vooral dankzij de racistische en seksistische grappen die expres over het randje gaan."



Volgens Het Parool zetten Haars en Van der Kuil met 'Ron Goossens' juist een stap terug ten opzichte van 'Bro's before Ho's'. Met die film bewezen Haars en Van der Kuil volgens de krant dat ze tot meer in staat zijn dan balorig provoceren. "Met 'Ron Goossens' wekken ze terloops de indruk naar een herhaling van het verontwaardigde tumult over 'New Kids' te verlangen."



Foute poedelrock

De Telegraaf typeert de film 'een nietsontziende aanval op de goede smaak' met een 'enorme grapdichtheid'. Ook de 'foute poedelrock' van Dennie Christian werkt volgens de krant behoorlijk op de lachspieren. "Toch vliegt de meligheid ook een paar keer uit de bocht. Een dramatisch bedoeld verhaallijntje over Rons alcoholische vader slaat dood als het favoriete bier van de New Kids. En een grove grap over zedendelinquent Robert M. schuurt vervaarlijk dicht tegen het onbetamelijke aan."



Volgens Trouw worden veel grappen in 'Ron Goossens' te lang aangehouden of op een andere manier te veel benadrukt. "De timing klopt gewoon niet", meent de krant. "Je kunt niks serieus nemen, maar humor bijft een ernstige zaak."