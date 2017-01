PSV'er Florian Jozefzoon op weg naar Brentford

EINDHOVEN - PSV heeft woensdagavond een principeakkoord bereikt over de transfer van Florian Jozefzoon naar het Engelse Brentford.

De 25-jarige aanvaller is donderdagochtend naar Engeland afgereisd voor een medische keuring. De betrokken partijen verwachten de deal later vandaag af te ronden.



Brentford speelt in de Championship, dat is het tweede niveau in Engeland. De club staat daar op een vijftiende plaats. Bij PSV wist Jozefzoon nooit een vaste waarde te worden. Dat had onder meer te maken met veel blessureleed.



In onze provincie speelde Jozefzoon eerder voor NAC Breda en RKC Waalwijk. Bij PSV stond hij sinds de zomer van 2013 onder contract.