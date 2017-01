En nog een nieuwe partij: 'Lokaal in de Kamer' gaat voor de zetels

TILBURG - Onder leiding van Statenlid Jan Heijman uit Tilburg doet de politieke partij Lokaal in de Kamer een gooi naar zetels in de Tweede Kamer. De partij wil zorgen dat er landelijke aandacht komt voor lokale problemen zoals landbouw en de gemeentelijke herindelingen.

Hoewel er veel partijen zijn die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, vindt Lokaal in de Kamer zichzelf zeker onderscheidend. "Er zijn veel kandidaten die boos zijn om van alles", zegt lijsttrekker Heijman. "Wij zijn helemaal niet boos. We houden van ons land én van onze provincie."



'Tevreden met een paar zetels'

Het verkiezingsprogramma is klaar en een van de belangrijkste punten heeft te maken met de gemeentelijke herindeling. Lokaal in de Kamer wil geen gedwongen fusies. Maar vooral: het lokale geluid moet gehoord worden. "Er is landelijk soms weinig aandacht voor lokale problemen, denk bijvoorbeeld aan de kwestie rond Q-koorts", legt Heijman uit. "En als de landelijke overheid niks doet, moeten wij het zelf maar doen."



De komende tijd wordt hard gewerkt om ondersteuningsverklaringen te verzamelen. De lijsttrekker heeft er wel vertrouwen in en rekent stiekem al op wat zetels in Den Haag. "Als we tussen de één en drie zetels halen, ben ik heel erg tevreden. En ik denk dat dat wel gaat lukken."



Op de kandidatenlijst van Lokaal in de Kamer staan veel Brabanders. Van de 27 kandidaten komen er twaalf uit onze provincie.