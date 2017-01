Virgil van Dijk ligt er mogelijk lang uit met enkelblessure

BREDA - Er wordt rekening gehouden met een lange afwezigheid van Virgil van Dijk. De verdediger viel afgelopen zondag geblesseerd uit in de wedstrijd van Southampton tegen Leicester City in de Premier League. Van Dijk heeft een enkelblessure.

Volgens Britse media is de Bredenaar mogelijk drie maanden uitgeschakeld. "We wachten nog op de uitkomst van de scans voor we met zekerheid iets kunnen zeggen", laat een woordvoerder van Southampton weten.



Zonder Van Dijk haalde Southampton woensdagavond de finale van de League Cup. Daarin speelt de club tegen Manchester United of Hull City. Dat wordt vanavond bekend. De finale staat zondag 26 februari op het programma. Het is dus zeer de vraag of Van Dijk dan mee kan doen.



Transfer

De Bredanaar maakte de laatste maanden volop indruk met zijn spel. Hij werd met diverse topclubs in verband gebracht. Er werd zelfs gedacht dat Van Dijk deze maand zou vertrekken bij Southampton. Dat lijkt door de opgelopen blessure er nu niet van te komen.



