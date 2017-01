‘Meest amateuristische drugslab ooit’ in Tilburg

TILBURG - De man die woensdag gearresteerd werd omdat hij GHB produceerde in zijn kamer in de Koestraat in Tilburg, had een levensgevaarlijke situatie gecreëerd. De politie spreekt van een zeer amateuristisch laboratorium.

De politie viel de woning van de man rond vier uur binnen. De agenten schrokken van de situatie die ze aantroffen. Allerlei gevaarlijke stoffen lagen door elkaar.



Cocktail

Er werd zes liter grondstof en twee liter GHB gevonden. Hij was bezig om meer GHB te maken en gebruikte het spul ook zelf. Daar was hij onwel van geworden. Er stonden ook verschillende flessen chemicaliën en er lag nog 35 gram amfetamine en vijf gram cocaïne in het huis.



Er werd een ambulance voor de man gebeld, maar hij kon gewoon naar het politiebureau gebracht worden.