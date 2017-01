Ouderen in Best krijgen hulp van... de postbode!

BEST - Postbodes gaan in Best meedoen aan een proef om te voorkomen dat ouderen vallen. Tijdens het project Thuis Onbezorgd Mobiel gaan vijf organisaties aan de slag om het aantal valincidenten onder senioren te verkleinen. De postbode speelt hierin een bijzondere rol.

Elke vijf minuten komt er een 65-plusser na een val op de spoedeisende hulp terecht. En dat aantal moet naar beneden. Reden voor VeiligheidNL, Philips, Nutricia, ONVZ en PostNL te starten met een proef om het aantal incidenten terug te dringen.



Een bekend gezicht

Best is een van de gemeenten waar het project wordt gehouden. Ouderen krijgen een speciaal aparaatje van Philips om hun nek. Die meten de activiteit van de oudere. "Het apparaatje wordt door de postbezorgers van PostNL bij mensen afgegeven", vertelt een woordvoerster.



De bezorger houdt verder ook contact met de deelnemers. Een vreemde ontwikkeling? Dat vinden de initiatiefnemers niet. "De postbezorgers zijn dagelijks in de straten te vinden en hebben een bekend gezicht", zegt PostNL. "Mensen herkennen hen dus het is eigenlijk best logisch."



Studenten doen het huishouden

Binnen de proef is er ook aandacht voor eenzaamheid en voeding. Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van leerlingen van het Summa College in Eindhoven. "Zij gaan bij ouderen op bezoek en doen wat dingen in het huishouden. Zo hebben de deelnemers wat meer aanspraak."



In Best werd woensdagavond een informatiebijeenkomst gehouden. De komende weken kunnen ouderen zich aanmelden, de proef gaat over een maand van start.