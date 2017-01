Deze klimtent is bedoeld voor kinderen én hun ouders

VOLKEL - BillyBird Park Hemelrijk in Volkel bouwt een nieuwe attractie: een speelcircus. In de attractie komen verschillende klimelementen, obstakels, trapezes en een klimvulkaan. De attractie wordt zo ontworpen dat kinderen er samen met ouders kunnen spelen.

Deze mega circustent wordt 28 meter breed en elf meter hoog en is de eerste grote nieuwe buitenattractie van het park in zeven jaar tijd. De attractie is ontworpen door Herfman en Paul Derks, de zonen van de BillyBird-eigenaren Gerrie en Ton Derks. Eerdere attracties van het park werden vooral ontworpen door eigenaar Ton Derks.



'Happy together-gedachtengoed'

Ton Derks noemt het 'fantastisch dat de volgende generatie het 'happy together-gedachtengoed' verder uitbouwt'. De circustent wordt in het voorjaar van 2017 geopend.



Het speelcircus vormt een essentieel onderdeel in de groeistrategie van Hemelrijk. Het park wil van 260.000 bezoekers in 2016 doorgroeien naar 350.000 bezoekers in 2020.