Michael van Gerwen gaat voor derde zege op rij op The Masters

VLIJMEN - Het dartsseizoen gaat beginnen. In het Britse Milton Keynes wordt komend weekeinde The Masters gehouden. De zestien beste darters van de wereld doen daar aan mee. Dat houdt in dat Michael van Gerwen, Jelle Klaasen en Benito van de Pas ook van de partij zijn.

Van Gerwen won het toernooi in 2015 en 2016. Vorig jaar versloeg hij Phil Taylor in de finale, het jaar daarvoor werd Raymond van Barneveld in de eindstrijd geklopt. Van Gerwen is de onbetwiste nummer één van de wereld en geldt ook bij dit toernooi als topfavoriet.



Klaasen staat op de negende plek van de wereldranglijst. Hij doet voor de tweede keer mee aan The Masters. In 2016 verloor hij van Taylor in de eerste ronde. Van de Pas maakt dit jaar zijn debuut in Milton Keynes. De Tilburger doet als nummer vijftien van de wereld mee aan het toernooi.



Wedstrijdschema

Van de Pas begint vrijdag tegen Gary Anderson. Op het WK, eind vorig jaar, speelden de heren ook al tegen elkaar. Toen trok de Brabander aan het kortste eind. Klaasen gaat zaterdag de strijd aan met Mensur Suljovic. Beide heren ontlopen elkaar qua niveau niet veel. Klaasen staat met 5-3 voor in de onderlinge duels. Van Gerwen speelt (ook zaterdag) in de eerste ronde tegen Simon Whitlock. Vorig jaar, in november, won MvG met 10-0 van de Australiër.



We hebben de opvallendste statistieken van The Masters voor je op een rijtje gezet.



De wedstrijden in de eerste ronde vinden vrijdag en zaterdag plaats. De kwartfinales zijn zondagmiddag. De halve finale én de finale worden zondag, vanaf 20.00 uur, gespeeld.