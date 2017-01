Geen grootschalig gesjoemel op Vliegbasis Eindhoven

EINDHOVEN - Personeel van de militaire Vliegbasis Eindhoven heeft niet op grote schaal gesjoemeld met reiskostendeclaraties. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van de vliegbasis. Minister Jeanine Hennis van Defensie maakte de onderzoeksresultaten donderdag bekend.

De commandant van de Vliegbasis Eindhoven heeft gesproken met zeventig medewerkers. Daarvan hadden er zeventien reiskosten gedeclareerd voor het heen en weer reizen tijdens een training elders, terwijl ze de nacht in een hotel doorbrachten.



Geringe bedragen

Volgens de minister hebben drie van deze mensen financieel voordeel gehad. Het ging om geringe bedragen van maximaal 49 euro. "Er was geen intentie om financieel gewin te behalen", aldus de minister in de Tweede Kamer.



Eerder werden commandanten vervangen vanwege overtredingen met declaraties. De minister liet toen weten dat 'enkele sleutelfiguren' zijn vervangen. Ze zijn niet ontslagen, maar kregen een andere functie. De betrokkenen gaven toen toe dat ze de declaraties voor de kilometervergoeding hebben gebruikt om hotelovernachtingen te betalen. De werknemers stelden te weten dat het niet volgens de regels was.



Er werd besloten tot een vervolgonderzoek naar de foutieve declaraties waaruit bleek dat drie mensen financieel voordeel handen van gesjoemel met declaraties.