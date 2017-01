De game Call of Duty kan vanaf nu ook buiten gespeeld worden

VENHORST - Een computergame die wereldwijd wordt gespeeld door miljoenen liefhebbers kan nu in het echt worden gespeeld in onze provincie. Op het terrein van Paintball Venhorst is namelijk een exacte kopie nagebouwd van een haventerrein uit het spel Call of Duty Modern Warfare. Het Brabantse speelveld in Boekel is pas het tweede veld op de wereld, waar spelers van Call of Duty elkaar in het echt kunnen treffen.

"Ze hebben het spel opnieuw uitgebracht en het wordt over de hele wereld door miljoenen mensen gespeeld", vertelt Andy Haeges van Paintball Games Venhorst. "Het schietspel speelt zich op de computer af in diverse omgevingen, waaronder een oud haventerrein. De plattegrond van dat terrein, inclusief de bebouwing hebben we tot in het kleinste detail nagebouwd. Je stapt in de game. Als je hier rondloopt dan denk je 'Waar ben ik, achter de computer of echt in een Oekraïense haven?"



Dolenthousiast

De leverancier van het spel in de Benelux is al een paar keer wezen kijken in Venhorst en die zijn volgens Haegens echt dolenthousiast. "Ze vinden het echt fantastisch." Het voordeel van het spel spelen met paintballgeweren is dat er geen doden vallen. In het computerspel worden de tegenstanders uiteraard wel volgepompt met lood en stapelen de lijken zich op.



Containerdorp

Op de plattegrond van de haven staan in het spel en in het echt nogal wat zeecontainers. "Ik heb er rond de twintig aangeschaft in de haven van Rotterdam en die dingen zijn niet echt goedkoop. Per stuk liggen de prijzen rond de duizend euro", vertelt Haegens die benadrukt dat ook de kleinste details uit het spel één op één zijn gekopieerd naar zijn speelveld.