Besmettelijke varkensziekte PED steekt kop op in Oost-Brabant

EINDHOVEN - PED, een besmettelijke en gevaarlijk varkensziekte, is deze maand opgedoken in Oost-Brabant en Noord-Limburg. In deze delen van ons land staan de meeste varkensbedrijven.

PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijk voor biggetjes. Vaak overleven ze een besmetting niet. De ziekte kan daarom grote economische schade aanrichten in de varkenshouderij.



Belangenorganisatie Zuidelijke land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) kreeg tot nu toe één melding. Toch gaan ze er vanuit dat op enkele varkensbedrijven in onze provincie PED is uitgebroken. Dit omdat boeren niet verplicht zijn om een uitbraak van deze ziekte te melden. De ZLTO maakt zich volgens woordvoerder Maarten Leseman nog geen zorgen.



Niet gevaarlijk voor mens of andere dieren

PED werd twee jaar geleden voor het eerst ontdekt in Gelderland. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen of andere diersoorten. Besmetting gebeurd door contact bijvoorbeeld met kleding.



De besmetting werd eerder deze maand geconstateerd in het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer (GD). Het exacte aantal besmettingen is niet bekend, omdat er geen meldingsplicht is voor de ziekte, aldus een GD-woordvoerster.'



'Hygiëne belangrijk'

De GD zegt dat het cruciaal is dat hygiënemaatregelen op varkensbedrijven goed worden nageleefd. De ZLTO geeft nu vooral voorlichting aan de boeren. Het advies is om de hÿgiëne goed in acht te nemen en geen vreemde mensen op je boerderij toe te laten.