Drie geboortes in drie dagen bij giraffes Beekse Bergen, helaas één doodgeboren kalfje

HILVARENBEEK - De afgelopen drie dagen zijn er drie baby giraffes geboren in de Beekse Bergen. Een unieke geboortegolf volgens het safaripark. Een van de kalfjes werd helaas dood geboren. Met de andere twee kalfjes gaat het goed.

Er zijn wel drie jonge giraffes te bewondren in het park. Drie weken geleden werd er namelijk ook al een giraffejong geboren, het jongetje Milo.



Te koud buiten voor de baby's

Het giraffejong dat dinsdag werd geboren is een meisje. Van het jongste kalfje dat pas een paar uur oud is, is nog niet bekend wat het geslacht is.



De kleine giraffes staan voorlopig in het binnenverblijf. Buiten is het te koud voor de kalfjes, bovendien ligt er nog ijs op de savanne waardoor ze zouden kunnen uitglijden.



Het gaat om Rothschild giraffes, een bedreigde diersoort. In het wild leven er nog maar zo'n vijftienhonderd exemplaren. Dat komt omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Ook jagen stropers op de dieren.