Spookrijdende vrachtwagen op A67: automobilisten kunnen nét ontwijken

VELDHOVEN - Een spookrijdende vrachtwagen heeft woensdag gezorgd voor angstige momenten bij automobilisten op de A67. Nabij Veldhoven zagen verschillende bestuurders de vrachtwagen op zich afkomen. Het wegverkeer kon ternauwernood ontsnappen...

Twee mensen die onderweg waren richting België zagen de vrachtwagen ineens hun kant op komen. Het voertuig reed met hoge snelheid door de vangrail en kwam op rijbanen van het tegemoetkomend verkeer terecht. De bestuurder van de auto kon zichzelf en de bijrijder in veiligheid brengen door zijn voertuig naar de vluchtstrook te rijden. Ook het overige verkeer kon de vrachtwagen nét ontwijken.



Schrik in de benen

De vrachtwagenchauffeur stuurde weer terug naar de vangrail, schaarde deze en kwam tot stilstand. De Eindhovense politie trof een enorme ravage aan vol brokstukken en ook de vrachtwagen was flink beschadigd. De automobilisten stonden een stukje verderop en hadden volgens de politie 'de schrik nog in de benen'.





De chauffeur van de spookrijdende vrachtwagen was aan het rommelen in zijn cabine: hij was blikjes bier aan het verstoppen. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Uit een ademanalyse op het politiebureau kwam 2,25 promille. Het rijbewijs van de chauffeur is voor vijftien maanden ingenomen.