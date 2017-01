Brutale diefstal bij zorgboerderij: vier pups weggehaald bij hun moeder

BAARLE-NASSAU - Bij zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau zijn woensdagnacht of donderdagmorgen vier pups gestolen. Het gaat om vier chocokleurige Old English Bulldogs.

De hondjes zijn zo jong dat ze nog niet oud genoeg waren om weg te gaan bij hun moeder en ze zijn dus ook nog niet gechipt. Ze zijn ongeveer zes weken oud.



Rachel van Beek van de zorgboerderij maakt zich zorgen: "De pups zijn pas een paar weken oud en drinken nog een paar keer per dag bij moeder."



Deze chocokleurige bulldog kan bij verkoop 2000 tot 3000 euro opleveren. "Ze hebben de twee donkere pups bewust in het verblijf laten zitten, omdat die minder opleveren", zegt Rachel.De twintig kinderen die dagelijks bij de zorgboerderij komen zijn erg ontdaan door de diefstal. Personeel van de zorgboerderij struint sites als Marktplaats af, in de hoop dat ze daarop worden gezet door de dieven. "Maar zo dom zullen ze waarschijnlijk niet zijn", zegt Van Beek.