Protestmars om motorcrossen voor Lierop te behouden, met steun van Jeffrey Herlings

LIEROP - Er wordt dinsdag in Lierop een protestmars gehouden. De demonstranten willen hiermee duidelijk maken dat ze vinden dat het motorcrossen toegestaan moet blijven op zandcircuit De Herselse Bossen.

Na 45 jaar lijkt het erop dat er een einde komt aan (internationale) motorsport in Lierop. De Raad van State oordeelde vorig jaar dat motorclub MAC Lierop geen internationale Grand Prix meer mag organiseren. Ook is het onduidelijk of er nog wel andere, kleinere, wedstrijden mogen worden gereden. Dit nadat enkele omwonenden bezwaar hadden gemaakt.



Naast een protestmars is er dinsdag ook een bijeenkomst op het kerkplein in Lierop. Daar zullen enkele gastsprekers het woord nemen om te onderstrepen waarom motorcross bij het dorp hoort. Wereldkampioen Jeffrey Herlings staat volledig achter de plannen om motorsport voor Lierop te behouden.