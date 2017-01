Advocaat van woonwagenbewoners Deutersestraat gaat in hoger beroep

DEN BOSCH - De advocaat van de woonwagenbewoners van de Deutersestraat in Den Bosch gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. Advocaat Mark Nillesen is het vooral niet eens met het feit dat de rechter in Den Bosch witwassen in het geval van de hoofdverdachte bewezen achtte.

De hoofdverdachte werd deze week veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor het witwassen van grote geldbedragen. Zijn huis wordt in beslag genomen. Volgens Nillesen heeft de rechtbank helemaal geen harde bewijzen voor het witwassen van zulke grote sommen geld.



Taakstraffen en geldboetes

De bewoners zelf waren ook op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraak van de rechter. Aan negentien andere woonwagenbewoners werden vooral taakstraffen uitgedeeld. Er werden ook geldboetes opgelegd. Ook werden 25 woonwagenbewoners vrijgesproken.



De straffen zijn een gevolg van een grote inval in 2013. Daarbij werden alle 23 aanwezige volwassenen meegenomen.



OM ook in beroep?

Of het Openbaar Ministerie ook nog in beroep gaat tegen de uitspraken van de rechter, is nog niet bekend.