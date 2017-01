NAC Breda richt zijn pijlen vooral op nieuwe centrumspits

BREDA - NAC wil de selectie verder versterken en richt daarbij de pijlen vooral op een spits. Met Cyriel Dessers heeft NAC namelijk maar één echte puntspeler die aan het gewenste niveau voldoet en dat is te weinig. Tot de nieuwe aanvaller gevonden is, wordt A-speler Richelor Sprangers doorgeschoven naar het eerste elftal. "We gaan ook niet halen om het halen", zegt NAC-trainer Stijn Vreven over de komst van een extra spits.

NAC-spits Cyriel Dessers heeft wat last van zijn rug en even leek het er op dat de Belg het duel vrijdag tegen MVV zou moeten missen. Donderdag trainde Dessers echter alweer volledig mee en is over zijn inzetbaarheid geen enkele discussie meer.



'Alles voor vrijdag'

"Hij kreeg gister een tikje op de training", zegt NAC-coach Stijn Vreven over de topscorer van zijn ploeg. "Ach ja, dat gebeurt, maar er is geen enkel probleem. Hij kan spelen." Maar wel met pijn. "Ik heb nog wel wat last", zegt de aanvaller zelf. "Maar door die pijn bijt ik wel heen. Alles voor vrijdag."



De kwetsuur van Dessers legt wel een probleem bloot, iets wat NAC zich al wat langer realiseert. Voor topscorer Dessers is geen adequate vervanger voorhanden in de selectie. Richelor Sprangers, die voorlopig wordt overgeheveld van de A-jeugd, is een noodoplossing. De jongeling maakt stappen, maar is nog te licht voor het grote werk.



De club zoekt daarom nog naar een echte centrumspits om de groep te complementeren. Technisch directeur heeft nog een week voordat de transfermarkt sluit. NAC gaat echter niet koste van alles een extra spits halen, zo laat trainer Stijn Vreven weten. "We gaan niet halen om te halen", zo zegt de Belg.



Stans blijft

De kans is verder aanwezig dat er ook nog spelers vertrekken bij NAC. De club wil de (te) grote groep van 30 spelers terug brengen naar ene kleiner aantal. Jef Stans zal naar verwachting deel uit blijven maken van die groep. De middenvelder leek overbodig bij NAC, maar is nu toch weer door Vreven bij de wedstrijdselectie gehaald. Een vertrek van Stans, die geen interviews geeft, lijkt daarmee van de baan.



NAC won de eerste twee wedstrijden onder de nieuwe coach Stijn Vreven en staat nu bovenaan in de derde periode. Vrijdag speelt de ploeg in Maastricht tegen MVV. Een team dat op de reguliere ranglijst net boven NAC (5) staat, een topper dus in de Jupiler League. "MVV speelt een heel goed seizoen", zegt coach Stijn Vreven. "Ze hebben een aantal zeer goede spelers en zitten in de flow van het winnen. Wij zullen een topprestatie moeten leveren om daar punten te pakken."NAC mist in Maastricht verdediger Chiro N'Toko en aanvaller Brandon Barker vanwege blessures. Middenvelder Olivier Rommens is ziek en blijft daarom thuis.