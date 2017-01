'Alsof iemand met een hamer op je verwarming slaat', bewoners gek van tikkende radiator

BREDA - Een kabaal van jewelste waar je 's nachts van wakker wordt. "Alsof er iemand met een hamer tegen je radiator staat te slaan." Zo omschrijven sommige bewoners in de Hoge Vucht in Breda het geluid dat zij dag en nacht horen. Andere mensen hebben last van een hoge fluittoon.

"Je wordt er 's nachts wakker van. Het is een fluitend, tikkend kabaal", vertelt Myrthe, één van de mensen die er last van heeft. "Waar het door komt? Geen idee!"



Volgens buurtbewoner Rob Reijerse speelt het probleem in de Wuustwezelstraat, de Wilrijkstraat en Willebroekstraat. Niet iedereen heeft dezelfde overlast en ook niet bij iedereen speelt probleem. "Sommigen hebben er pas een dag last van, anderen bijna twee weken.""Eén buurman vindt het geluid zo erg, dat hij erover denkt om zijn huis te verkopen", zegt Rob. Bij hemzelf raast het water sinds woensdag ineens op volle snelheid door de radiatoren. “Het lijkt wel alsof de druk veel te hoog staat", denkt hij.Dat vermoeden lijkt te worden bevestigd doordat sommige mensen een gloeiend hete radiator hebben, terwijl de verwarming toch echt uit hoort te staan. "Misschien dat door de hoge druk het warme water er toch doorheen geperst wordt."De druk staat inderdaad iets hoger dan normaal, laat energieleverancier Ennatuurlijk weten. "Er is een onderdeel in een van onze leidingen kapot. Omdat we mensen niet in de kou willen laten zitten is er nu een tijdelijke oplossing. Maar vanwege die tijdelijke oplossing staat de druk iets hoger. Wel binnen de norm overigens", legt Noud Bex van Ennatuurlijk uit.Door die hogere druk kan de verwarming een tikkend geluid maken. "We snappen dat dit heel vervelend is en we werken echt zo hard mogelijk aan een oplossing. We bieden onze excuses hiervoor aan." Wanneer de structurele oplossing er is, weet Ennatuurlijk niet. "Hoe sneller, hoe liever. Over hooguit een paar dagen."