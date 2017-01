Cocaïne gesmokkeld in stoel, opdrachtgever zat nog in zijn proeftijd

DEN BOSCH - Een 25-jarige man uit Haarsteeg is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor de smokkel van zes kilo cocaïne. Dit gebeurde door de cocaïne te verstoppen in een stoel die werd verstuurd van Curaçao naar Nederland.

Een vrouw van 46 uit Venlo moet voor haar aandeel in de zaak vijf maanden de cel in. Ook kreeg zij een taakstraf van 150 uur opgelegd.



De vrouw was in oktober 2015 een week op Curaçao en verstuurde van daar een houten kist met daarin een stoel, een voetenbankje en enkele schilderijen naar haar adres in Nederland. Op Schiphol vond de politie in de stoel elf pakketten met in totaal bijna zes kilo cocaïne.



De politie verving de drugs door gips en liet het pakket afleveren bij de vrouw. Zij nam het pakket vervolgens in ontvangst. Ze verklaarde later dat ze 10.000 euro kreeg van de man uit Haarsteeg om het pakket in te voeren in Nederland. Ze zei verder dat ze niet wist dat er drugs in zaten. Een verhaal dat de rechtbank niet geloofwaardig vindt.



Spil in smokkelzaak

De man uit Haarsteeg wordt gezien als de spil in de smokkelzaak. Hij werd in november aangehouden in een chalet in Lith. Daar vond de politie onder meer zestig gram cocaïne, 315 gram amfetamine en bijna 8000 xtc-pillen. Hiervoor is de man nog eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden.



In de straf heeft de rechter meegenomen dat de man in de proeftijd zat van een eerdere veroordeling. De resterende straf van deze veroordeling moet hij ook nog uitzitten. Hij was nog geen half jaar op vrije voeten.



Vrijspraak

Twee andere verdachten werden vrijgesproken van hun betrokkenheid bij de drugsinvoer en het drugsbezit.