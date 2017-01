Vincent Janssen of wellicht Sam Larsson? Wie gaat PSV nu halen? [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV verkocht in de winterstop Luiz Beto da Silva en Luciano Narsingh. En het lijkt erop dat er nog een derde aanvaller uit Eindhoven vertrekt: Florian Jozefzoon is aan het onderhandelen met het Engelse Brentford. PSV-watcher Paul Post gaat in op de vraag welke aanvaller de landskampioen nu moet halen. Vincent Janssen of wellicht Sam Larsson?

Transfertarget 1: Vincent Janssen (zit bij Tottenham Hotspur op de tribune)

Post: "Lijkt me helemaal uitgesloten. Hoewel het zowel voor Vincent Janssen als PSV helemaal geen gekke optie zou zijn. Janssen kan weer aan scoren toekomen in een competitie die hij kent. In een team dat hem, volgens mij, wel zal liggen. Maar PSV zal er niet aan beginnen. Ook niet aan kunnen beginnen, gezien het prijskaartje."



Transfertarget 2: Sam Larsson (maakt momenteel indruk in de voorhoede bij sc Heerenveen)

Post: "Veel PSV-supporters zien hem graag naar Eindhoven komen. Hij heeft alleen een groot prijskaartje en ik geloof niet dat PSV op dit moment op zoek is naar een speler waarvoor ze de absolute hoofdprijs moeten betalen. Dus Larsson komt niet naar Eindhoven, schat ik zo in."



"Ik denk dat PSV het in de voorhoede gaat doen met jongens die al in huis zijn. Spelers als Jürgen Locadia, Steven Bergwijn en Oleksandr Zinchenko kunnen voorin spelen. Ik denk dat PSV het daar van moet hebben. Als er nog iemand wordt gehaald is het een speler die we nu nog niet kennen."