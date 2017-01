Nagels lakken met carnaval ter ere van Tijn, ouders schenken opbrengst aan stichting Semmy

VLIJMEN - Een groep carnavalsfanaten houdtmet carnaval een evenement om geld op te halen voor de ouders van Tijn, het ongeneeslijk zieke jongetje dat beroemd werd door miljoenen op te halen met nagels lakken in het Glazen Huis.

Tijdens het Bouwersbal op vrijdagavond 24 februari in Vlijmen kunnen mensen hun nagels laten lakken in hun carnavalskleuren rood, geel en groen voor het luttele bedrag van vijftig cent per nagel.



Met zestien fanatiekelingen wordt er hard gewerkt aan de organisatie van het evenement. Artiesten komen belangeloos optreden. Ook de geluidsapparatuur hebben ze al gratis gekregen.



Tijn en ouders niet aanwezig

“Wij zagen dat jongetje op tv en dachten meteen: waarom kunnen wij dat niet doen, maar dan voor die ouders?”, vertelt initiatiefnemer Rinie van de Wiel. “Iedereen kan zijn nagels laten lakken met carnaval, want dan loop je natuurlijk niet voor paal.”



De ouders van Tijn vinden de actie erg leuk, maar kunnen zelf jammer genoeg niet bij het evenement aanwezig zijn. “Ze hebben al zoveel aan hun hoofd. En de gezondheid van Tijn zelf gaat snel achteruit”, vertelt Rinie. Het doel van de actie is dan ook de ouders van Tijn een hart onder de riem steken.



Stichting Semmy

De ouders van Tijn hebben al aangegeven dat het opgehaalde geld naar stichting Semmy gaat, een organisatie die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker.