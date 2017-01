Benefietgala voor doodzieke Jermaine uit Tilburg, behandeling in Amerika komt steeds dichterbij

TILBURG/EINDHOVEN - De crowdfundingsactie voor de Tilburgse Jermaine de Wind neemt een flinke vlucht. Jermaine heeft acht hersentumoren en zamelt geld in voor een speciale behandeling. Binnen een paar dagen staat de teller al op ruim 136.000 euro. Bovendien wordt er met man en macht aan een benefietgala komende zaterdag in Eindhoven.

De 27-jarige fitnessinstructeur heeft 250.000 euro nodig voor een behandeling in Amerika.



Veel mensen trekken zich het leed aan van de jonge Tilburger. Zo ook Jelle Weijers en een aantal van zijn vrienden. Jelle kent Jermaine niet persoonlijk maar werkt al drie dagen keihard om een benefietgala voor de doodzieke Tilburger te organiseren.



'Het is één voor twaalf voor Jermaine'

En dat gala komt er. Aankomende zaterdag in het Evoluon in Eindhoven. "Het is allemaal super kortdag, maar een aantal weken vooruit plannen kan niet. Die tijd heeft Jermaine niet, het is één voor twaalf voor hem", legt Weijers uit.



Weijers raakte via een gezamenlijke vriend betrokken bij de crowdfundingsactie voor Jermaine. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik hoop op deze manier toch een beetje een betere plek te maken van de wereld en mijn steentje bij te dragen", legt hij zijn motivatie voor het helpen van een wildvreemde uit."Bovendien ben ik brutaal genoeg om zomaar ergens binnen te stappen en om hulp te vragen." Die tactiek werkte, binnen mum van tijd had hij een locatie voor het feest. "Het Evoluon werkt belangeloos mee."Weijers en zijn team moeten alleen een beveiliger betalen en twee externe partijen voor onder meer de drankinkoop en het barpersoneel. "Maar op het moment dat ze winst gaan maken, gaat dat ook naar Jermaine", legt de organisator uit."We rekenen op achthonderd man publiek, maar dat kunnen er zomaar meer worden." Een streefbedrag heeft hij niet. "De sky is the limit, als Jermaine maar naar Amerika kan." Het benefiet gala begint zaterdag om 15.00uur met een winter BBQ, gesponsord door een Surinaamse catering en een Surinaams restaurant in Tilburg. Steven Brunswijk, de Braboneger uit Tilburg en vriend van Jermaine staat die middag op het podium. Vanaf half acht 's avonds zal een feest losbarsten met verschillende Nederlandstalige artiesten. Het gala dat tot 02.00uur duurt wordt afgesloten door een aantal dj's."In de middag hebben we ook nog entertainment voor kinderen, er komt een veiling met spullen gedoneerd door bekende Nedelanders, meet&greets met artiesten en het draaiboek is nog lang niet compleet", vertelt de organisator enthousiast.Jermaine zelf hoopt samen met zijn vrouw rond 16.00 uur langs te komen op het gala."Als zijn gezondheid het toelaat, hij heeft natuurlijk wel acht tumoren in zijn hoofd. Hij was in ieder geval erg ontroerd door ons initiatief."Inmiddels komen nog meer Tilburgers in actie voor Jermaine. Willem-II supporters van de KingSide gaan volgende week rondom de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo collecteren. Ook willen ze Willem-II spullen veilen om geld op te halen voor Jermaine.