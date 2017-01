Als je ineens moet poepen heb je in veel steden een groot probleem

TILBURG - Een openbaar toilet is amper te vinden in Tilburg, dat blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting. Voor darmpatiënt Florent Mahieu is het gebrek een groot probleem. "Het komt op en dan is het rennen naar de plee."

Florent heeft de darmziekte Colitis Ulcerosa en moet soms binnen 30 seconden naar de wc. Ophouden is dan niet te doen. Florent: "Met deze aandoening moet je ineens en als je dan niet naar de wc kan, kun je het niet tegenhouden. Een openbaar toilet zou enorm veel problemen en schaamte wegnemen."



Schijtpasje

Want dat is het vooral: schaamte. "Ik ben gelukkig hyperassertief en vraag het gewoon. Maar niet iedereen doet dat. Ik vergelijk het met borstvoeding geven. Sommige vrouwen doen het overal en sommige vrouwen laten liever niet in het openbaar hun borst zien."



Als Florent dan toch ineens moet poepen stapt hij desnoods een winkel binnen. Hij snapt dat je niet overal naar de wc mag. "Soms staan ze alleen en is het logisch dat ze niet zomaar een wildvreemde achter in de winkel naar de wc laten gaan. Ik heb een pasje gehad waarop stond dat ik écht een darmziekte heb. Ik gebruik dat 'schijtpasje' nu niet meer. Ik leg het liever uit."



Weinig kleine kamertjes

De Maag Lever en Darm Stichting onderzocht het aantal openbare toiletten in de vijfitg grootste gemeentes. Tilburg bungelt bijna onderaan de lijst op plek 48. Ook Oss en Helmond scoren slecht.



Niet alleen de hoeveelheid wc's maar ook de afstand ernaar toe werd in het onderzoek gemeten. Amsterdam is de beste plek om te zijn als je plots naar het toilet moet.