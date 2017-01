Man die graf van Ajax-fan Michael van Luik vernielde en onderplaste, herkend op camerabeelden

MIERLO - De politie heeft donderdag een 48-jarige man uit Mierlo gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het veelvuldig vernielen van het graf van Michael van Luik op de begraafplaats in Mierlo.

Sinds april vorig jaar vinden die vernielingen daar met regelmaat plaats. Zo werd er over het graf geplast, werden bloemen vernield en gestolen, en verdwenen er andere spullen die daar door de nabestaanden waren neergelegd. De familie van Michael was radeloos.



Camerabeelden

Na aangifte van nabestaanden is er een camera geplaatst om het graf in de gaten te kunnen houden. De verdachte werd herkend op beelden. Hij zit vast voor verder onderzoek.



Michael van Luik kwam in juni 2005 op 17-jarige leeftijd om het leven bij een scooterongeluk. Hij ligt begraven op de begraafplaats van de Heilige Lucia-parochie Mierlo. Op het graf staat het logo van Ajax, de voetbalclub waar Michael groot fan van was.



Waarom telkens dit graf?

De politie is blij dat ze eindelijk een verdachte hebben kunnen arresteren. Toch is er nog geen motief bekend, vertelt een woordvoerder. “We hopen van de verdachte te horen wat zijn beweegredenen zijn. Hij koos telkens hetzelfde graf om te vernielen. We willen graag weten wat zijn reden was om telkens dit graf als doelwit te gebruiken.”