17-jarige pinpasdief ziet zichzelf in Bureau Brabant en meldt zich bij politie

TILBURG - Een 17-jarige jongen die een pinpas uit een zwembadkluisje in Tilburg zou hebben gestolen, heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde na de uitzending van Bureau Brabant waarin aandacht werd besteed aan de diefstal. De man wordt er ook van verdacht met die pinpas daarna een fors geldbedrag te hebben opgenomen.

Een zwemmer had in september zijn pinpas opgeborgen in het kluisje van Recreatiebad Stappegoor. Op videobeelden van een bewakingscamera is te zien hoe twee mannen het kluisje openden. De pinpas was daarna weg. Later werd daar geld mee gepind. Een van de verdachten herkende zichzelf in de beelden en meldde zich bij bij de politie. Naar de andere man wordt nog gezocht.



Geknipt en geschoren

De 17-jarige verdachte, zonder vaste verblijfplaats in Nederland, zou volgens de recherche ook degene zou kunnen zijn die de pinpas daarna gebruikte. Om dat met meer zekerheid te kunnen zeggen moest de verdachte zijn baard en snor afscheren. Toen bleek inderdaad dat hij er erg op lijkt. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak, de man zit nog vast.